Covid-19 tetikledi: Hindistan'da kara mantardan sonra yeni alarm!

23 Mayıs 2021 Pazar, 16:25

Hindistan'ın doğusunda Covid-19 vakalarında gözle görülür bir artış yaşanan Bihar eyaletinin başkenti Patna'da çarşamba günü devlete ait bir üniversite hastanesinde "kandidiyaz" diye de bilinen 4 "beyaz mantar" vakası tespit edildi.

Covid-19'un tetiklediği kara mantar şimdiden 200'den fazla can aldı ve Hindistan genelinde en az 7 bin kişiye bulaştı. Bu durum nedeniyle ülkenin sağlık bakanlığı, eyaletlerden kara mantarın epidemiye dönüştüğünü ilan etmesini talep etti.

Patna Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde (PMCH) Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Dr. S. N. Singh, Hindistan'daki basın kuruluşlarına beyaz mantar bulaşmış 4 kişinin de koronavirüs benzeri semptomlar sergilediğini ama Covid-19 testi yapıldığında sonuçların pozitif çıkmadığını söyledi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre Singh, beyaz mantar hastalarının akciğerlerinde genelde Covid-19 enfeksiyonunun yarattığına benzer bir hasar oluştuğunu ifade etti.

Singh "Beyaz mantar tespit edildikten sonra hastalara mantar önleyici ilaçlar verildi ve o zamandan beri durumlarında iyileşme gözlemlendi" dedi.

Yetkililer mantar enfeksiyonunun kara mantara kıyasla vücudun tırnaklar, deri, mide, böbrek, beyin, özel bölgeler ve ağız da dahil diğer kısımlarına daha kolay yayıldığına dair endişelerini de dile getirdi.

Ülke genelinde başka beyaz mantar vakası henüz bildirilmedi.

Aynı tıp fakültesinden bir yetkili, gazetecilere beyaz mantar görülen 4 hastadan birinde oksijen satürasyonu seviyesinin düştüğünü de söyledi.

PMCH doktoru "Söz konusu hastanın kendisi de doktordu ve Kovid-19 semptomları gösterince bir özel hastaneye kaldırılmıştı. Covid-19 test sonucu negatif çıktı ama akciğerleri enfekte olmuştu. Bunun üzerine yakın bir akrabası bizimle iletişime geçti ve onu buraya getirdi. Birtakım testler yaptık ve beyaz mantar tespit ettik" dedi.

Yetkililer diyabet hastaları ve ağır Covid-19 vakalarının tedavisinde kullanılan steroidlerden uzun süre alanlar da dahil bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde mantarın daha tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.