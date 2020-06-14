Japonya'nın Amami-Ooşima adası açıklarında 6,3'lük deprem
Japonya'nın güneybatısındaki Kagoşima eyaletini bağlı Amami-Ooşima açıklarındaki adacıklarda 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, Amami-Ooşima yakınlarındaki adacıklarda yerel saatle 00.51'de 6,3 şiddetinde deprem oldu.
Ajans, yerin yaklaşık 160 kilometre derinliğinde oluşan ve çevre eyaletlerde hissedilen depreme yönelik tsunami uyarısında bulunmadı.
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