Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem

01 Haziran 2020 Pazartesi, 00:16

Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki olan 5,3 şiddetindeki deprem, 100 kilometre derinlikte kaydedildi.

Yerel saatle sabah 06.02'de meydana gelen deprem, çevre eyaletler Toçigi, Gunma, Saitama'da da hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.