Japonya'nın istifa eden başbakanı Abe'den 'tartışmalı tapınağa' ziyaret

19 Eylül 2020 Cumartesi, 10:32

Sosyal medya hesabı Twitter’dan ziyaretini duyuran önceki Başbakan Abe, tartışmalı tapınağa giderek, "savaş ölülerinin ruhlarına" makamından ayrıldığını aktardı.

Abe mesajında, ¨Bugün Yasukuni tapınağını ziyaret ettim ve 16 Eylül’de başbakanlıktan istifa ettiğimi ‘savaş ölülerinin ruhlarına’ bildirdim.¨ dedi.

İkinci kez göreve geldiği Aralık 2012’den bir yıl sonra, başbakan olarak tapınağa giden Abe, hem bölgelerinden sert tepki almış hem de müttefiki ABD’yi hayal kırıklığına uğratmıştı.

Daha sonra görev süresi boyunca Abe, ülkesinin Güney Kore ve Çin ile ilişkilerine zarar vermemesi için tapınağı bizzat ziyaret etmekten kaçınmıştı.

Abe, bahar ve güz festivalleri ile Japonya’nın İkinci Dünya Savaşı'nda teslim olduğu 15 Ağustos’un yıldönümlerinde, tapınağa düzenli törensel hediyeler sunuyordu.

Tapınağın, 2. Dünya Savaşı'nda ölen 2,5 milyon kişinin anısını onurlandırdığı, ancak tapınak keşişlerinin 14 savaş suçlusunu "kutsal" kabul etmesi nedeniyle tartışmalı statüsünü koruduğu biliniyor.