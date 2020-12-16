Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott dört ayda 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, dört ayda aşevlerine ve acil yardım fonlarına 4 milyar dolardan fazla bağışta bulundu.
Dünyanın en zenginleri listesinde başı çeken ABD’li teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un eski eşi MacKenzie Scott, aşevlerine ve acil yardım fonlarına dört ay içerisinde 4 milyar dolardan fazla bağış yaptı.
Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle zorluk çeken insanlara yardım etmek istediğini belirten Scott, "Ekonomik kayıplar ve sağlık sorunları; kadınlar, beyaz olmayanlar ve yoksulluk içinde yaşayan insanlar için daha kötü oldu. Ancak bu süreçte milyarderlerin serveti ise önemli ölçüde arttı."
YIL İÇİNDE 6 MİLYAR DOLAR BAĞIŞ
Temmuz ayında da 116 hayır kurumuna 1,7 milyar dolar bağışta bulunan Scott’un yıl içindeki toplam bağış miktarı yaklaşık 6 milyar doları buldu. Dünyanın en zenginleri arasında 18’inci, kadın milyarderler arasında ise ilk sırada yer alan Scott’un serveti bu yıl 60.7 milyar dolara yükseldi.
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