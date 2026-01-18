Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den, Atlas Çağlayan’ın annesine başsağlığı telefonu

18.01.2026 16:43:00
CHP lideri Özgür Özel, Güngören’de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’yü arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Özel, telefon görüşmesinde aileye yönelik tehditler ve yürütülen soruşturma hakkında da bilgi aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Güngören ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü’yü arayarak, başsağlığı dileklerini iletti.

Özel, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü ile telefonla görüştü.

ÖZEL, 'TEHDİTLERİ' SORDU

Anne Ünlü’ye başsağlığı dileklerini ileten Özel, Ünlü'nün maruz kaldığı tehditler ve devam eden soruşturma konularında da bilgi aldı.

İlgili Konular: #CHP #Özgür Özel #Cinayet #Çocuk