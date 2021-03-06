Jehan Barbur'dan yeni tekli: Suç
Jehan Barbur'un yeni teklisi "Suç", tüm diijtal platformlarda yayımlandı. Söz ve müziği Jehan Barbur’a ait olan şarkının düzenlemesi ise Eylül Biçer'e ait.
Söz yazarı ve şarkıcı Jehan Barbur'un yeni teklisi "Suç" ILS Vision Music etiketi ile tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu. Söz ve müziği Jehan Barbur'a ait olan şarkının video klibinin yönetmenliğini Onur Mehame yaptı.
Düzenlemesi Eylül Biçer’e ait olan şarkıda Jehan Barbur’a piyanosuyla Adem Gülşen eşlik ediyor. Jehan Barbur, yeni teklisini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Bu ülkenin tüm masum insanlarına" ifadelerini kullandı.
Yeni şarkım SUÇ— jehan barbur (@barburjehan) March 5, 2021
Bu ülkenin tüm masum insanlarınahttps://t.co/bRIS3HJlAT
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