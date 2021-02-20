Jeoloji Profesörü Celal Şengör’den deprem uyarısı! Atatürk örneğiyle açıkladı

20 Şubat 2021 Cumartesi, 08:56

Prof. Dr. Celal Şengör’den İstanbul depremi ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.

“BAĞIMSIZLIĞIMIZI ELİMİZDEN ALACAK”

Kafa dergisinin Youtube kanalında Candaş Tolga Işık ile birlikte “Tarihin Fay Hatları” isimli program yapan Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremi hakkında “İstanbul depremi bağımsızlığımızı elimizden alacak. İstanbul, Türkiye’nin kalbi. Tüm sanayi İstanbul’da toplanmış durumda zaten bu nedenle Atatürk sanayiyi Anadolu’ya yaymak için çalışmalar gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

FAY HATTI İKİ PARÇA HALİNDE KIRILACAK

İstanbul’dan geçen fay hattının iki parça halinde kırılacağını belirten Prof. Şengör, şehrin güney sahilinin en tehlikeli bölgeler olduğunu dile getirdi. “İstanbul'da sahilde oturmak, hele yalıda, intihara teşebbüs” diyen Celal Şengör, İstanbul’u ciddi bir yıkımın beklediğin dile getirdi.