JES raporu TBMM’ye sunulacak: Aydın'da inciri, Manisa'da üzümü bitirdi

22 Ocak 2021 Cuma, 21:17

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından oluşturulan, ‘Jeotermal Enerji Araştırma Komisyonu’, Aydın, Manisa, Denizli, Muğla’nın ardından son olarak İzmir’de incelemelerde bulundu. Bölgedeki odalar, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşların katılımıyla toplantılar gerçekleştiren komisyon üyeleri, JES’in yarattığı etkileri dinlediler.

"ARAŞTIRMA KOMİSYONU OLUŞTURULMASI İÇİN KANUN TEKLİFİ VERECEĞİZ"

CHP Heyeti adına açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı, JES Komisyonu Başkanı Ali Öztunç, 4 günlük incelemelerin ardından çok verimli sunumlar gerçekleştiğini belirterek, “Tarafları dinliyoruz. Sermayeyi, sanayiciyi, çevreci arkadaşlarımızı, tarım üretici arkadaşlarımızı da herkesi dinliyoruz. Çalışmalarımızın sonunda bir rapor hazırlayarak bunu TBMM Başkanı’na da yollayacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı’na da yollayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da sunarak kamuoyuna açıklayacağız. TBMM'de araştırma komisyonu oluşturulması için de bir kanun teklifi vereceğiz” dedi.

"JES'LER TARIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Öztunç, komisyonun çalışmalarının sonucuna ilişkin olarak, JES’lerin bölgedeki tarımı olumsuz etkilediğini vurguladı. Aydın’da incir, Manisa’da üzüm üretiminin JES’ler yüzünden zarar gördüğünü işaret eden Öztunç, “Buna izin verilmemesi gerekiyor. Bu bölgede yapılan tarım üretimimizin, özellikle Manisa'da yapılan üzüm üretiminin Türkiye'de en yüksek olduğu, dünya sıralamasında yer aldığını da unutmadan buna izin vermemek gerekiyor” diye konuştu.

"BERAT ALBAYRAK NEREDE?"

Sosyal medya hesabından paylaştığı ‘istifa mektubundan’ sonra kendisinden haber alınamayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın akıbetini soran Öztunç, “Damat nerede? Kayıp. Bakanlıktan istifa etti. Alındı mı, istifa mı etti nasıl olduysa artık o süreç o gün bugündür haber yok. Sırra kadem bastı. İstanbul'da mı, Ankara'da mı, Marmaris'te Saray'da mı, damat Berat Albayrak nerede, niye piyasaya çıkmıyor, bir sıkıntısı mı var? Ekonomiyi mahvetti. Damat Berat Albayrak'ın nerde olduğunu sormaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"PARALAR NEREDE?"

Deprem vergileri, Beşiktaş saldırısındaki gazi ve şehit yakınları için toplanan paraların nerede olduğunu soran Öztunç, şöyle konuştu:

“Deprem vergileriyle toplanan paralar nerede? Beşli çeteye harcadılar, beşli çeteye verdiler, deprem vergileri nerede diye sorduğumuzda yanıt dahi veremiyorlar pişkin pişkin gülüyorlar bir de. Beşiktaş saldırısında gaziler ve şehit yakınları için toplanan paralar nerede? Kime hortumlattınız? 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan paralar nerede? Kimlere hortumlattınız. Vatandaşa İBAN verip para yok diyorsunuz, sonra vatandaşlardan topladığınız parayı milletin anası küfreden adama ve onun arkadaşları beşli çeteye veriyorsunuz. Bunları söylemeye, sorgulamaya devam edeceğiz. Damat nerede, bu topladığınız paralar nerede, deprem vergileri nerede?”