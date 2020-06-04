Jet-Ski'ye koronavirüs ayarı!

04 Haziran 2020 Perşembe, 08:33

Yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla açılan plajlardaki su sporları etkinliklerine de bazı kurallar getirildi. Toplu binilen su sporları aletlerine, kapasitesinin yarısı kadar kişi alınabilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreliğine kapatılan sahiller ve plajlar, normalleşme sürecinin başlamasıyla sezona 'Merhaba' dedi. Plajlar birçok önlemle kapılarını açarken, su sporları faaliyetlerinin yapıldığı tesislere de bazı kurallar getirildi. Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan rehberde, tek kişinin kullandığı su etkinliklerine kısıtlama getirilmezken, banana gibi toplu yapılan etkinliklerde kapasitenin yarısı kadar kişi alınabileceği bildirildi.

Aynı zamanda kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet-ski ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak. Kullanılan aletlerin tamamı ise kullanımın ardından su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeyler ise dezenfekte edilecek.

AÇILIŞ HAZİRANDA YAPILDI

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Ayışığı Koyu'nda su sporları işletmeciliği yapan İbrahim Çubuk, normalde açılışlarını şubat ayında yaptıklarını, koronavirüs nedeniyle haziranda açılış yaptıklarını söyledi. Çubuk, "Bundan sonra hijyen ve sosyal mesafe kurallarında daha dikkatli olacağız. Normalde bananamız 26 kişilik, onu 13 kişiye indireceğiz. Her kişi arasında 1,5 metre olacak. Jet-ski'yi genelde aileler tercih ediyor zaten, yabancı kişilerle binilmiyor. Aletlerimiz kullanıldıktan sonra önce dezenfekte edilecek, bir süre bekletildikten sonra başka kişiler alınacak" dedi.

Kemer'de tatil yapan ve su sporları aletlerini kullanan Kirthy Kold (30), "Estonya'dan kız kardeşim ile birlikte Kemer'e pandemi öncesinde geldik. Evde çok uzun süre kaldık ve dışarı çıkmayı bekledik çok uzun zaman. Bizim için çok önemliydi dışarıda olmak, biz de burayı seçtik. Burada alınan önlemler hoşumuza gitti" diye konuştu.

Lisett Kold (25) ise 2014'ten bu yana Kemer'e geldiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle güvenli bir bölge istedik. Biz zaten seçtiğimiz yeri de rasgele seçmedik, özellikle buraya geldik" dedi.