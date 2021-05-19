Joachim Löw, Almanya'nın EURO 2020 kadrosunu açıkladı

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:09

Almanya Milli Takımı'nın 11 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek kadrosu açıklandı. Panzerler, EURO 2020 F Grubu'nda Fransa, Macaristan ve Portekiz ile kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Joachim Löw'ün oluşturduğu 26 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp.

Defans oyuncuları: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Niklas Süle.

Orta saha ve hücum oyuncuları: Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus, Leroy Sane, Kevin Volland, Timo Werner.



