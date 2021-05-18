Türkiye'nin rakibi Galler'den taraftarlarına EURO 2020 uyarısı

18 Mayıs 2021 Salı, 16:28

Galler Futbol Federasyonu, Türk Milli Takımı'nın da bulunduğu Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nda mücadele edecek Galler Milli Takımı'nın taraftarlarına grup maçlarının oynanacağı Azerbaycan ve İtalya'ya Covid-19 nedeniyle gitmemelerini tavsiye etti.

The Athletic'in haberine göre Galler taraftarları, ülkenin parçası olduğu Birleşik Krallık'ın seyahat kısıtlamalarında sarı listede bulunan Azerbaycan ve İtalya'ya gitmemeleri konusunda uyarıldı. Yaklaşık 1000 taraftarın EURO 2020'de yer alması beklenirken, bu gelişme sonrasında taraftarların ülkeden ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz bir konu haline geldi.

Yetkililer, turizm şirketlerinin bu ülkelere EURO 2020 için düzenleyecekleri turları iptal ettiğini ve gitmekte kararlı olan taraftarların seyahat sigortalarını kontrol ettirmeleri gerektiğini duyurdu.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI 16 HAZİRAN'DA

A Grubu'ndaki ilk iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynayacak olan Galler, 12 Haziran'da İsviçre ile, 16 Haziran'da ise A Milli Takımımız ile karşılaşacak. Galler, gruptaki son maçını ise 20 Haziran'da İtalya ile Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak.

Galler, gruptan çıkması halinde sonraki tur maçını grup sıralamasına göre Birleşik Krallık'ın bir parçası olan İngiltere'de, sarı listedeki Hollanda'da veya sarı listedeki diğer ülkeler olan İspanya ve Romanya'da oynayacak. Birleşik Krallık, sarı listede yer alan ülkelerden dönen vatandaşlarına 10 günlük ev karantinasını zorunlu tutuyor.