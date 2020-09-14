Joaquin Phoenix’e Joker için 50 milyon dolar teklif edildiği iddia edildi

14 Eylül 2020 Pazartesi, 12:59

Çizgi roman kahramanı Yarasa Adam'ın (Batman) azılı rakibini The Joker filminde canlandırdığı rolüyle Phoenix, bu yıl Oscar'ın yanı sıra Altın Küre ve BAFTA'da da En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştı.

The Mirror'dan Halina Watts'a konuşan sektörden bir kaynak Phoenix'in iki devam filmi için görüşme yaptığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Joaquin önce tek bir Joker filmi yapma niyetindeydi. Ancak şimdi bu konudaki tavrı değişti. Geçen yılki tartışmalara rağmen karakteri tekrar oynamak istediğini söylüyor. Hala görüşme aşamasındalar ancak senaryolar yazılıyor ve Joaquin bununla çok meşgul."

Mirror'a konuşan kaynak, yapımcı şirket Warner Bros'un "herkes gibi filmin geçen seneki başarısına şaşırdığını" belirterek şirketin iki devam filmi için Phoenix'e 50 milyon dolar önerdiğini ileri sürdü.

DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Joker filmi, R kategorisinde bulunan filmler arasında 1 milyar dolar gişe hasılatına ulaşarak rekor kırmıştı.

Kaynak "İki devam filmini gelecek 4 yılda Joaquin, yönetmen Todd Phillips ve yapımcı Bradley Cooper ile uzun vadeli sözleşmeli şekilde yapmayı planlıyorlar. Tabii Joaquin şartları ve kariyerinin şimdiye kadarki en yüksek ödemesini kabul ederse" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Todd Phillips, Joker'i 62 milyon 500 bin dolarlık bir bütçeyle çekmişti. Mirror devam filmlerinin tarihinin 2022 ve 2024 olarak planlandığını da belirtti.

Kaynak: Independent Türkçe