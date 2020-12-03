Joe Biden'ın İran ve Çin açıklamasında 'Türkiye' detayı
ABD seçimlerini kazan Demokratların adayı Joe Biden, New York Times’a röportaj verdi. İran’ın nükleer programını değerlendiren Biden, konuşmasında Türkiye’yle ilgili de açıklama da bulundu.
ABD başkanı Joe Biden New York Times’tan Thomas Friedman ile röportaj gerçekleştirdi. Çin ve İran konusunda Friedman’ın sorularını yanıtlayan Biden, Füze ve uzun menzilli silahların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyleyerek Türkiye’yi işaret etti.
Biden açıklamasında, “Eğer İran nükleer bomba yaparsa, bu Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır ve diğerlerinin de nükleer silah sahibi olması konusunda çok büyük bir baskı yapar ve dünyanın bu bölgesinde isteyeceğimiz son şey bir nükleer yarıştır” ifadelerine yer verdi.
Beyaz Saray’da görevine başlayacak Biden, ‘bölgedeki istikrarın birazını sağlayabilmenin en iyi yolu nükleer program için bir çözüm bulmak olacağını’ belirtti.
İRAN’IN PROGRAMI DETAYLI İNCELENMELİ
Sözcü'de yer alan habere göre, Çin ve İran konusunda soruları yanıtlayan Biden, Türkiye ile ilgili de kısa bir açıklama yaptı. Biden, son dönemde İran’ın nükleer silah programına ağırlık vermeye başladığını ve nükleer silah üretebileceğine dair iddiaların farkında olduklarını söylerken danışmanlarıyla bu konuyu derinlemesine incelediğini söyledi.
ABD ULUSAL GÜVENLİĞİNE TEHDİT
Biden, “ABD’nin ulusal çıkarı için İran’ın nükleer programı tekrar kontrol altına alınmalı ve tamamen incelenmeli. Bizce İran’daki nükleer silah geliştirme süreci hem doğrudan ABD’nin ulusal güvenliğine hem de Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na bir tehdit” dedi.
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