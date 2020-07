Johnny Cash'in kayıp konser kayıtları albüm oluyor

16 Temmuz 2020 Perşembe, 16:05

Jack White'ın kurduğu plak şirketi Third Man Records şu gübnlerde contry müziğin en büyük efsanelerinden Johnny cash'in uzun zamandır kayıp olan konser kayıtlarını dinleyiciyler buluşturmaya hazırlanıyor. Third Man Records'ın Vault (Kasa) adlı serisinden çıkacak olan albüm ünlü şarkıcının 5 Mayıs 1973'te Los Angeles'daki Ahmanson Theater'da verdiği konserin kayıtlarından oluşuyor. Kayıtlar Columbia Records'ın (artık Sony elbette) arşivinden çıktı.

"A Week To Remember" (Unutulmayacak Bir Hafta) başlığı altında Columbia Records'ın efsanevi sanatçı kadrosunu kutlamak amacıyla Clive Davis tarafından düzenlenen ve 6 gece süren performanslardan biri olan Johnny Cash konserinde ünlü müzisyene eşi June Carter Cash ve gitarist Carl Perkins de eşlik etmişti. Aynı konser serisinde diğer gecelerde sahne alan isimler arasında Miles Davis, Bruce Springsteen, The Staples Singers ve Earth, Wind and Fire gibi sanatçı ve gruplar vardı.

Johnny Cash'in konseri "Big River" adlı parçayla açılmış ardından Kris Kristofferson'ın "Sunday Morning Comes Down" adlı şarkısıyla devam etmişti. Konserde "Folsom Prison Blues", "Wreck of the Old 97" ve "Orange Blossom Special" parçalrının harmanlandığı bir medley ile "Jackson" adlı şarkıyı da çalmıştı Johnny Cash.

Rolling Stones'un haberine göre, beyaz bir vinil/plak (çiftli) olarak çıkarılacak "A Night To remember" adlı albüme sahne arkası görüntülerinin yer aldığı bir DVD eşlik edecek. Yine Johnny Cash'in şiirlerinin başka sanatçılar tarafından yapılmış bestelerini içeren "Forever Words" adlı proje için yapılmış kimi kayıtların da yer alacağı altın renkli 45lik bir plak da bu pakete dahil olacak.