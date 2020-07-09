Johnny Depp-Amber Heard evliliğinde şiddet gördüğünü iddia etti

09 Temmuz 2020 Perşembe, 23:01

Johnny Depp, eski eşini 'dövdüğünü' yazdığı için The Sun'a açtığı iftira davasında çok büyük şiddet uyguladığına dair suçlamalarla karşılaştı. Asıl kendisinin şiddet gördüğünde ısrar eden ünlü aktör, Amber Heard'ün kendisine attığı şişeyle kesilen parmağından akan kanla duvarlara mesaj yazdığını anlattı.

Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen davada hayatında hiçbir kadına şiddet kullanmadığı, asıl kendisinin aktris Heard'ün şiddetine maruz kaldığı yönünde tanık ifadesi veren Depp, üçüncü duruşmada, 5 yıl önce Heard ile tutuştukları uzun ve şiddetli bir kavgayı anlattı.

Kavga sırasında bir tür sinir krizi geçirdiğini, ancak Heard'e şiddet uygulamadığını, onun kendisine şişe atması yüzünden parmağının kesildiğini iddia eden Depp, yarılan parmak ucundan akan kanla duvara yazı yazdığını anlattı.

The Sun'ın avukatı Sasha Wass, çiftin evlenmesinden bir ay sonra, Mart 2015'te Karayip Korsanları serisinin çekimleri için Avustralya'da bulunan Depp'in yanına Londra'da aktör Billy Bob Thornton'la birlikte film çeken Heard'ün gittiğini, Depp'in aşırı alkol-uyuşturucu tüketimine kızan Heard'e üç gün boyunca evde zulmettiğini, Heard ile Thornton hakkında kıskançlığa tutulan Depp'in bir yandan şişeden içki içerken Heard'e saldırdığını iddia etti.

Depp'in yüzüne tokat attığı, buzdolabına iterek kafasını dolaba bastırdığı Heard'ün kendisini yatak odasına kilitleyerek elinden kurtulduğunu öne sürdü. Bir noktada Depp'in Heard'ün suratına tükürdüğünü, boğazını sıkarak 'boynunu kırmanın çok kolay olacağını' söylediğini ileri sürdü.

Ünlü aktör ise tüm bu suçlamaları reddederek 'kötü niyetli uydurma' ve 'eski eşinin kendisine kurduğu komplonun parçası' olduğunu savundu.

Depp, Heard'ün boşanma durumunda mal varlığı paylaşımına dair anlaşma imzalamasını istediği için kavga çıktığını ve o noktaya değin bir şey içmemiş olduğunu, Avustralya'da ettikleri bu kavganın evliliklerinin sonu anlamına geldiğini, ondan sonra her şeyin daha da kötüye gittiğini anlattı.

Kavgada Heard'ün kendisine iki votka şişesi attığını, ikincisinin parmağını kestiğini ve kemiklerini ezdiğini iddia eden Depp, "O sırada hissettiklerim belki de bir tür sinir kriziydi. Yaşamaya dayanamıyordum, yaşamak istemiyordum" dedi.

Duvarlara önce yaralanan parmağından akan kanla sonra boyayla mesajlar yazamaya başladığını söyledi. Aynadaki mesajlardan birinde "Başrolde Billy Bob, kolay Amber" diyen Depp, duvara monte telefonu söküp yere atmış ve Heard'e "Hayatımı mahvettin" demiş olabileceğini kabul etti.

Avukat Wass ise evin içinin 'katliam yeri' gibi gözüktüğünü, her yere boya saçılmış, pencerelerle televizyonun kırılmış halde olduğunu, 75 bin dolarlık hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

Wass, Aralık 2015'te de Depp'in Heard'e karşı düzenli şiddet uyguladığını, Los Angeles'daki evde Heard Depp'e direndiğinde, aktörün kadını "Kendini sert erkek mi sanıyorsun" diyerek kovaladığını, kontrol dışı bir öfke nöbeti içinde tokatladığını, kafa attığını, saçlarını yolduğunu ve öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

"Bu bir yalan" diyen Depp, Heard'ün iki gözü morarmış haldeki fotoğrafları gösterildiğinde, kendi savunurken Heard'ün gözlerine ellerini geçirdiğini ve kazara kafa atmış olabileceğini söyledi.

Bundan önceki seansta da Ağustos 2014'te Bahamalar'daki özel mülkiyeti olan adada detoksa çekildiğinde Heard'e saldırdığını reddeden Depp, 'yoksunluk nedeniyle büyük acı çektiğini, kontrol edemediği spazmlar geçirdiğini, yerde çocuk gibi ağladığını ve bunun hayatının en dip noktası olduğunu' anlattı.

Heard'ü çektiği acıları hafifletebilecek ilaçları kendisinden saklamakla suçlayarak "Yaptığı en zalim şeylerden biriydi" dedi.

Wass ise Heard'ün sadece aktörün doktorlarının talimatlarını uyguladığını ve adada kalan hemşireyle irtibata geçerek Depp'in çığlık attığını ve kendisini ittiğini anlattığını söyledi.

Bunun üzerine Depp "Ben Heard'ü itmedim, ona hiçbir şekilde saldırmadım. Her halükarda böyle bir şey yapabilecek durumda değildim" dedi.

Depp mahkeme karşısında 'istismar suçlamalarının düzmece olduğu' ve 'Heard'ün gelecek sigortası gözüyle baktığı bir dosyayı kendisi aleyhine oluşturduğu' iddialarını tekrarladı.

Dava üç hafta sürecek.