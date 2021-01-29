Johnson and Johnson Covid-19 aşısının etkinlik oranı açıklandı
Johnson and Johnson tarafından yürütülen geniş çaplı denemelerde, Covid-19 aşısının genel etkinlik oranının yüzde 66 olduğu açıklandı.
Johnson and Johnson’ın geliştirdiği tek doz şeklinde uygulanacak olan koronavirüs aşısının, Faz 3 denemelerindeki etkinlik oranı açıklandı. Yapılan açıklamada, ABD'deki klinik deneylerde yüzde 72 oranında etkinlik gösterdiği, ancak 3 kıtada yapılan küresel çaptaki 'geniş denemelerde' etkinlik oranının yüzde 66 olduğu belirtildi.
Yaklaşık 44 bin gönüllünün katıldığı denemelerde aşı, koronavirüsün farklı varyantlarına karşı denendi. Koronavirüs mutasyonunun yaygın olduğu Güney Afrika'da ise aşı yüzde 57 etkili oldu. Tek doz aşının hastaneye yatış oranını da düşürdüğü tespit edildi.
AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı alım sözleşmesi bulunuyor.
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