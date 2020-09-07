Johnson'dan AB ile uzlaşma için Ekim ortasına kadar süre

07 Eylül 2020 Pazartesi, 12:39

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrasında ülkesi ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkileri belirleyecek müzakerelerin yeni turu öncesinde müzakarelerin Ekim ayı ortasına kadar tamamlanmasını istedi.



Konuyla ilgili olarak Pazartesi günü bir konuşma yapması beklenen Johnson'ın makamından yapılan açıklamada , müzakerelerin "son aşamaya" geldiğine dikkat çekildi. Yıl sonunda yürürlüğe girebilmesi için, 15-16 Ekim tarihlerinde yapılacak AB zirvesine kadar "Avrupalı dostlarla" bir anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması gerektiğinin altı çizildi.



Johnson, Ekim ayı ortasına kadar uzlaşma sağlanamazsa, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında "serbest ticaret anlaşması olacağını" düşünmediğini belirterek, "her iki tarafın da bunu kabul etmesi ve herkesin kendi yoluna gitmesi" gerektiğini ifade etti.

"ENDİŞELER YERSİZ"

Londra ve Brüksel arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması konusunda çaba göstereceğini belirten Johnson, AB ile anlaşma imzalanamazsa, İngiliz ekonomisinin ağır sorunlarla karşılabileceği konusundaki endişelerin ise yersiz olduğuna işaret etti.

Hükümetin müzakerelerin başarısız kalma ihtimaline "hazırlıklı" olduğunu ifade eden Johnson, böyle bir durumda ülkesi ile AB arasındaki ticari ilişkilerin AB ile Avustralya arasındaki modele göre belirlenebileceğini ifade etti. Johnson, bunun da Birleşik Krallık açısından "iyi bir sonuç" olacağını belirtti.