Son dakika... Johnson&Johnson korona aşısı için 'durdurun' çıkışı!

13 Nisan 2021 Salı, 14:40

ABD medyasının etkili yayın organlarından The New York Times, Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısıyla ilgili ABD’li yetkililerin aşıya ara verilmesi çağrısında bulunmaya hazırlandıklarını yazdı.

Haberde, aşıyı alan altı kadının kan pıhtısı sorunu geliştirdiği belirtilirken bunun nadir görülen bir olay olduğunun altı çizildi.

'FDA VE CDC DURDURMA PLANINI ONAYLADI'

ABD’nin en önemli iki sağlık kuruluşu olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), yaptıkları açıklamalarda aşıyı durdurma planını doğruladığı bildirildi.

Haberde, CDC’nin mevcut vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü Aşılama Uygulamaları Danışma Komitesi (ACIP) toplantısı düzenleyeceği belirtilirken FDA’nın bu vakaları araştırırken analizleri gözden geçireceği ifade edildi.

'AŞININ DURDURULMASINI TAVSİYE EDİYORUZ'

Ayrıca, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), "Bu süreç tamamlanıncaya kadar, bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA), Şubat ayı sonlarında yayınlanan 62 sayfalık incelemesinde, Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının etkili ve güvenli olduğunu belirtmişti.

AVRUPA DA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD merkezli Johnson & Johnson ilaç şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

-NTV