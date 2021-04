Türkiye aşılamada Arap ülkelerinin gerisinde

13 Nisan 2021 Salı, 10:31

Aşılama oranlarında Türkiye’nin birçok ülkenin gerisinde kaldığını belirten CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşılamada Arap ülkelerinin de Türkiye’yi geçmeye başladığı eleştirisinde bulundu.

Murat Emir, “Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfusun yüzde 91'ine, Katar'da yüzde 37'sine, Bahreyn'de yüzde 34'üne ve Suudi Arabistan'da da nüfusun yüzde 18'ine ilk doz aşılama yapıldı. Türkiye, yüzde 13'lük oranla Arap ülkelerinin bile gerisinde kaldı" dedi.



Yazılı açıklama yapan Emir, şunları söyledi:

“Salgınla mücadelede beceriksiz yönetimin faturası halkın sırtına yüklenirken vaka sayıları da önlenemez bir şekilde artmaya devam ediyor. Tüm gelişmiş ülkeler, etkin tedbirler ve kapsamlı aşılama ile salgının hızını yavaşlatırken Türkiye'de salgın yeniden pik yaptı.

AŞILAMA ORANI YÜZDE 13’TE KALDI

Salgının başından beri diğer tüm aşıları dışlayan bir anlayışla ısrarla tek bir aşıya yönelen AKP iktidarı, şimdi yeterince aşı tedarik edemediği için Türkiye'de salgın kontrol altına alınamıyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye, aşılamada birçok ülkenin hatta Arap ülkelerinin bile gerisinde kaldı. İsrail, nüfusunun yüzde 50'den fazlasının iki doz aşısını tamamlarken, ABD'de nüfusun yüzde 35'ine, Şili'de nüfusun yüzde 39'una ilk doz aşılama yapıldı. Avrupa ülkelerine baktığımızda da İngiltere yüzde 48, Almanya yüzde 15, Belçika yüzde 16, San Marino yüzde 27, Malta yüzde 24, Sırbistan yüzde 24 oranında ilk doz aşılamasını tamamladı. Türkiye'de ilk doz aşı yapılma oranı ise yüzde 13'te kaldı ve ülkemizdeki aşılama hızı her geçen gün daha da geriliyor.

BAKAN HALKI OYALIYOR

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfusun yüzde 91'ine, Katar'da yüzde 37'sine, Bahreyn'de yüzde 34'üne ve Suudi Arabistan'da da nüfusun yüzde 18'ine ilk doz aşılama yapılırken Türkiye yüzde 13'lük oranıyla Arap ülkelerinin bile gerisinde kalmış durumda.

Her gün yüzlerce insanımızı COVID'den kaybederken Sağlık Bakanı, aşı tedarikiyle ilgili her seferinde yeni yeni tarihler vererek, halkı oyalamaya devam ediyor. 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mayıs sonuna kadar 20 yaş üstünün aşılanacağını belirten Bakan Koca, 11 Mart'ta da 50 milyon kişinin, sonbahara kadar aşılanacağını söylemişti. 9 Nisan'da "Haziran’a kadar 40 yaş üstü aşılanacak" diyen Bakan, son açıklamasında da "40 yaş üstü aşılanması haziran sonu tamamlanacak" diyerek aslında aşı takviminin ne kadar belirsiz ilerlediğini de kendi sözleriyle ortaya koymuş oldu. Salgından kurtulmamızın tek yolu aşı ve Türkiye, bir an önce aşılama hızını artırmalı.”