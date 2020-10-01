Joker’in 80’inci yaşına özel belgesel: 'The Joker: Put on a Happy Face'
Joker'in 80'inci yılına özel belgesel çekildi. Belgeselde, karakterin çizgi romanlarda, animasyon dizilerinde, televizyonda ve beyazperdede yer alan görünümleri ele alınıyor.
Bill Finger, Bob Kane ve Jerry Robinson’un yarattığı, ilk kez Batman çizgi romanında ortaya çıkan kötü kahraman Joker’in 80’inci yılına özel bir belgesel çekildi.
Ntv'nin aktardığına göre; DC Comics'in hazırladığı, "The Joker: Put on a Happy Face" adlı 35 dakikalık belgesel, karakterin 1940'taki doğumundan bu yana geçen yıllar içindeki gelişimini takip ederek çizgi romanlarda, animasyon dizilerinde, televizyonda ve beyazperdede sayısız görünümünü ele alıyor.
Joker karakterine hayat veren Joaquin Phoenix, Jack Nicholson, Heath Ledger, Mark Hamill ve Jared Leto gibi oyuncularla birlikte, Joker’in yanında yer alan Christian Bale, Stan Lee, Todd Phillips, Andrea Romano, Margot Robbie, Frank Miller gibi 40'tan fazla oyuncu da belgeselde yer aldı.
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