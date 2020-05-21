Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: ‘Biz batarsak herkes batar’

21 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 35 yıldır turizm sektöründe olduğunu, ilk kez ofisleri kapatmak durumunda kaldıklarını belirterek “Aynı gemideyiz, seyahat acentaları kalbe giden damar gibi, onlar yaşamazsa kimse yaşamaz” dedi.

Online ortamda toplantı yapan Vardar, bu yıl için hedefledikleri cironun yüzde 20 altında kalacaklarını anlatarak şu tespitlerde bulundu:

- Seyahat acentaları vasıtasıyla hareket eden yıllık 8 milyon civarı bir iç pazar var. Bu yıl sayı 6 milyona inebilir.

- Kırgınım. Kırgın olmamak mümkün değil. Türkiye’nin en büyük ikinci tur operatörüyüz, birincisi Sayın Bakan Mehmet Ersoy’un. Benim de yakından tanıdığım 4 tur operatörüne kredi desteği verildi ama kimse bize sormadı bir şeye ihtiyacın var mı diye.

- Şu ana kadar 160 milyon TL misafir geri ödemesi yaptık. Kredi çıkarsa geri kalanları da ödeyeceğiz. Mete Vardar

- Otellerin yüzde 60’ı açılır. Tur paketi fiyatlarında yüzde 20-25 artış olabilir.

- 11 bin kişiyle anket yaptık. Katılımcıların yüzde 38’i tatil planlamıyor. Tatile çıkacaklarını belirtenlerin yüzde 19’u seyahat yasakları kalkar kalkmaz, yüzde 31’i temmuz için tatil planı yapıyor.