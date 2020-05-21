Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: ‘Biz batarsak herkes batar’
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar: Kırgınım. 4 tur operatörüne kredi desteği verildi ama kimse bize sormadı bir şeye ihtiyacın var mı diye.
Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 35 yıldır turizm sektöründe olduğunu, ilk kez ofisleri kapatmak durumunda kaldıklarını belirterek “Aynı gemideyiz, seyahat acentaları kalbe giden damar gibi, onlar yaşamazsa kimse yaşamaz” dedi.
Online ortamda toplantı yapan Vardar, bu yıl için hedefledikleri cironun yüzde 20 altında kalacaklarını anlatarak şu tespitlerde bulundu:
- Seyahat acentaları vasıtasıyla hareket eden yıllık 8 milyon civarı bir iç pazar var. Bu yıl sayı 6 milyona inebilir.
- Kırgınım. Kırgın olmamak mümkün değil. Türkiye’nin en büyük ikinci tur operatörüyüz, birincisi Sayın Bakan Mehmet Ersoy’un. Benim de yakından tanıdığım 4 tur operatörüne kredi desteği verildi ama kimse bize sormadı bir şeye ihtiyacın var mı diye.
- Şu ana kadar 160 milyon TL misafir geri ödemesi yaptık. Kredi çıkarsa geri kalanları da ödeyeceğiz. Mete Vardar
- Otellerin yüzde 60’ı açılır. Tur paketi fiyatlarında yüzde 20-25 artış olabilir.
- 11 bin kişiyle anket yaptık. Katılımcıların yüzde 38’i tatil planlamıyor. Tatile çıkacaklarını belirtenlerin yüzde 19’u seyahat yasakları kalkar kalkmaz, yüzde 31’i temmuz için tatil planı yapıyor.
Video Haberler
- Müftülükten camide çalınan 'Çav Bella' açıklaması
- Kayyımları protesto eden HDP'lilere gözaltı
- Kılıçdaroğlu, '500 bin TL'lik rüşvet' iddiasını sordu
- Müftü yardımcısından 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler!
- Karpuz maskesiyle böyle soygun yaptılar!
- Beyzbol topu büyüklüğünde oluk oluk yağdı
- Amatör tarihçinin ilk sorusu 'Tuzunuz var mı?' oldu
- Farklı göz rengine sahip kedi fenomen oldu
- İstiklal Caddesi’nde korkutan kalabalık!