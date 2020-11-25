Jose Mourinho'yu üzen haber
İngiltere Premier Lig lideri Tottenham'ın Belçikalı stoperi Toby Alderweireld, sakatlığı yüzünden 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında oynayacakları Ludogorets maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Premier Lig'in 9. haftasındaki Manchester City karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Alderweireld'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Mourinho, sakatlığı korktukları kadar kötü olmayan 31 yaşındaki Belçikalı milli futbolcunun, 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.
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