Josef için Beşiktaş'a kötü haber
Al AHli, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Josef'i geri çağırırken, Beşiktaş yönetimi konu için acil toplandı.
Beşiktaş’ın kadrosuna kattığı son isim Brezilyalı Josef de Souza olmuştu. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Brezilyalı yıldızın lisansını çıkarması için gerekli evrakları göndermiyor.
Al AHli, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Josef'i geri çağırırken, Beşiktaş yönetimi konu için acil toplandı.
Beşiktaş yönetimi, 31 yaşındaki oyuncu için UEFA'ya başvurarak geçici lisans çıkartacak.
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