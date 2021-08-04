Son dakika! Kalın, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. İki saat süren toplantı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıkladı.
Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süresi uzatıldı. Cüppeli Amiral Mehmet Sarı emekli edildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Musa Avsever getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün görev süreleri 1 yıl uzatıldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden yerine 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki basına kapalı toplantıda; AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.
MUSA AVSEVER KİMDİR?
2003’te Tuğgeneral, 2007’de Tümgeneral, 2012’de Korgeneral oldu. 2016’da 2. Kolordu Komutanı’yken, FETÖ’nün darbe girişimi sonrası toplanan ilk Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) Orgeneralliğe terfi ettirilip, 1. Ordu Komutanlığı’na atandı.
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