Jülide Ateş’ten Ece Üner’e cevap: Sahadan gelmiyorlar diyenlere selam

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 09:27





Ece Üner, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Spikerliğe başladığı günleri anlatan Üner, Jülide Ateş ile ilgili ilginç bir anısını paylaştığı sırada Armağan Çağlayan’la birlikte kahkahalara boğulmuştu.

Ece Üner, Jülide Ateş’le ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“2014’te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum: ‘Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok’ dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım.”

JÜLİDE ATEŞ YANIT VERDİ

Jülide Ateş, Ece Üner’in kahkahalar içinde yaptığı açıklamalarına, kişisel sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından sahada habercilik yaptığı yıllara ait fotoğrafları paylaşan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Ece Üner ‘Yerime Türkiye Güzeli geldi demiş, gülmüş’ …Cevap vermeyecek misin?

E desin… 2015'te yerine gelen kişinin hâlâ Türkiye Güzeli olduğunu düşünüyorsa; biz de onunla birlikte güleriz n’apalım.

Efendim ‘Zaten bilen biliyor' demek kolay ama işte meslekte çok uzun kalınca ve arşivlemeyince, gittiğiniz haberleri parmaklarınızla tek tek saymayınca demek ki bilinmiyor… Ya da görmezden gelmek işlerine geliyor.

1990 yılında Türkiye Güzeli seçilen ben, üzerine Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdim, 91'de başladığım televizyonculuk maceramın ilk yıllarında Youngstar Galaxy, İyi Günler Türkiye, Kadir Çelik'le Objektif gibi imza programlarda yer aldım…

Sadece Objektif programı için yaptığım haber sayısı 50'nin üzerindedir, kusura bakmayın tek tek sayamayacağım ama hatırladığım kadarıyla, 1992 Kocaeli Cezaevi'nde hücrelere girdim, İstanbul Üniversitesi'nde yolsuzluk dosyalarına, Anadolu'nun türlü kentlerindeki haber dosyalarına imza attım.

Üzerine Yakın Takip haber programını, yine hem sahadan hem stüdyodan sundum. Ardından 1994'te Star Ana Haber'i sundum. Star'dayken kanalın logosunun Tele On olduğu gün yayından çıkıp tüm gece kanal kapatılmasın diye devlet büyükleriyle sabaha kadar yayındaydım.

1995'te New York'ta ABC, CBS ve NBC'de stajlarımı tamamlayıp Kanal D Ana Haber koltuğuna oturdum. 1996'da Bayrampaşa Cezaevi'nde hükümlülerle yaptığım röportajlar CNN International'da yayınlandı, Bülent Ecevit, Rauf Denktaş ve Abdullah Gül'le yaptığım Kıbrıs konulu röportajlar yine CNN International'da yayınlandı. 1995'te Atlanta'da CNN International'da canlı yayında Kral Hüseyin'e soru sordum.





1996-2007 döneminde 10 yıl TGRT'de, sel, deprem, güneş tutulması, İmralı, hal, itfaiye, gitmediğim haber kalmadı. Deprem demişken sadece Düzce ve İzmit'te sallanan binaların üzerinde değil; Yunanistan depreminde de sahadaydım. Yunan televizyonlarına konuk, Yunan gazetelerine manşet oldum. Arada artık hatırlamıyorum, kaç seçim yaşanıp kaç hükümet değiştiyse hepsinde yayındaydım.10 yıl TGRT, gezi döneminde NTV, sonra Habertürk… Ardından Show Haber'de tarihinin en yüksek ratinglerinin alındığı dönem, 2018' de istifam ve şimdi 40 programı.

Sahadan gelmiyorlar diyenlere selam”



