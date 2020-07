Justice League’in sonu mu geliyor?

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 23:30

Justice League Vs. Suicide Squad (Yapı Kredi Yayınları), iki ideolojik karşıtı birbiriyle yüzleştiren çok eğlenceli bir deney. Destansı, aksiyon dolu bir macera.

Dünyanın en büyük kahramanları. Dünyanın en tehlikeli suçluluarı. Bu dünya onlara yetecek kadar büyük değil!

DC’nin Rebirth döneminin ilk büyük olay hikâyesi başlıyor! Justice League üyeleri Dünya’nın en güçlü ve en tanınan süper kahramanlarıdır… Ama onlar faaliyet gösteren tek süper takım değildir. Suicide Squad gölgelerden harekete geçerek süper kahramanların elini sürmeyeceği kadar kirli işlerle ilgilenmektedir.

Bu manyaklar ve canavarlar Amanda Waller’ın demir yumruğu altında tamamen gizlilik içinde çalışmaktaydılar… Şimdiye kadar. Batman onların izini sürmekteydi ve Suicide Squad’ın varlığı ne onun ne de Justice League’in tahammül edebileceği bir şey değildi. Bu operasyonun durdurulması gerekiyordu.

Ama kahramanlar ve anti-kahramanlar birbirleriyle mücadele ederken, sapkın deha Maxwell Lord bu iki ekibi yok etmek için DC’nin kabuslardan çıkma en ölümcül hainleriyle kendi ordusunu kuracaktı!

Çizgi romanın en büyük kahramanlarının ve hainlerinin başrollerde olduğu bu aksiyon dolu epik hikâyeyi yazarlar Joshua Williamson, Tim Seeley, Rob Williams ve Si Spurrier ile süperstar çizerler Jason Fabok, Tony S. Danıel, Jesus Merino, Fernando Pasarin, Robson Rocha, Howard Porter, Scot Eaton, Riley Rossmo, Christian Duce, Giuseppe Cafaro birlikte sunuyorlar!

Bu cilt Justice League vs. Suicide Squad 1-6, Justice League 12-13, Suicide Squad 9-10 ve Suicide Squad 8’den bir hikâyeyi bir araya getiriyor.

EBEDİLER!

Justice League Cilt 3: Ebediler’e (Rebirth) gelince; Justice League 14-19’u bir araya getiriyor...

Doğmanızı engelleyebilecek bir düşmanı nasıl yenersiniz? Ebediler olarak tanınan uzaylı ordusu tarihe yayılan bir yıkım dalgasıyla Dünya’ya saldırdı. Onları durdurabilecek güce sahip olan ise gezegenin ilk savunma hattı Justice League’den başkası değil.

Ama League ayrı düştü ve tarihte gücün ortaya çıktığı kilit anlara dağıldılar… Üstelik Ebediler bu anları yok etmeyi başarırlarsa, süper kahramanlar varoluştan silinecekler. Olympos tanrılarının doğum anına tanıklık eden Wonder Woman’dan kendini 31. Yüzyıl’da bulan Cyborg’a, Justice League üyeleri tek başlarına çok zor şartlarda savaşmak zorunda.

Superman ve Batman ise birlikte zaman dalgasının sonuna yolculuk ederek onun kaynağıyla yüzleşecek. Superman’in ailesinin varlığı risk altındayken Dünya’nın en büyük kahramanları dünya tarihini kurtarabilecekler mi? Yoksa Justice League nihayet zamana mı yenilecek?

Justice League’in Rebirth dönemi, sadece çizgi romanın süperstarları yazar Bryan Hitch (The Authority, The Ultimates) ve çizerler Fernando Pasarin (Green, Lanternk Corps) ve Matt Ryan’ın (Wonder Women) sunabileceği sürükleyici, aksiyon dolu bir hikâyeyle devam ediyor! Justice League Cilt 3: Ebediler (Rebirth), Justice League 14-19’u bir araya getiriyor.

Justice League Vs. Suicide Squad / Kolektif / Çeviren: Anıl Bilge / Yapı Kredi Yayınları / 332 s.

Justice League Cilt 3: Ebediler / Kolektif / Çeviren: Anıl Bilge / Yapı Kredi Yayınları / 144 s.