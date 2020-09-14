Juventus Akademi top başı yapıyor

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:23

İtalyan devi Juventus Kulübü'nün Türkiye'de bulunan ilk ve tek resmi akademisi 19 Eylül' de top başı yapacak. İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir ilçelerinde iki ayrı sahada faaliyete başlayacak olan akademi, yakın zamanda Türkiye'nin bir çok noktasında geleceğin yıldız futbolcularını yetiştirecek.

Dünyada 50'den fazla ülkede faaliyet gösteren Juventus'un altyapı akademisi Türkiye'ye geliyor. Dünyanın en yaygın alt yapı akademisi olarak bilinen Juventus Akademi 19 Eylül'de antrenmanlara başlayacak. Juventus Akademi İstanbul'un eğitim programında kız çocukları da yer alacak.

Torino'da bulunan Juventus Akademisi'nin deneyimli baş antrenörlerinden İtalyan Luca C ve geçmiş yıllarda İngiltere'de Arsenal ve Manchester City altyapılarında görev alan İngiliz antrenör Raf Arfaqat yönetiminde antrenmanlara başlayacak olan futbolcu adaylarına teknik ve taktik bilgiler başta olmak üzere futbola dair her türlü eğitim verilecek. Eğitim programının içeriğinde İngilizce dil eğitimi, özel beslenme programları, sporcu kariyer planlaması da yer alacak.

JUVENTUS AKADEMİ DÜNYA KUPASINDA TÜRKİYE BAYRAĞI DALGALANACAK

Juventus Kulübü'nün her yıl Torino'da kendi tesislerinde düzenlediği Akademiler Dünya Kupası organizasyonunda gelecek yıl Juventus Akademi İstanbul da yer alacak. Dünyadaki tüm Juventus Akademilerinde eğitim alan binlerce futbolcu adayının katıldığı bu özel turnuvada şampiyon olan akademiye kupayı Allianz Arena'da Juventuslu efsane futbolcu ve şuan kulüp CEO'su olarak görev yapan Pavel Nevded verecek.



