Juventus, Locatelli'de sona yaklaştı
EURO 2020'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Manuel Locatelli, kısa süre içinde Juventus'la sözleşme imzalayacak.
Avrupa futbolunda hareketli geçen transfer döneminde sessiz kalan Juventus sessizliğini bozuyor. EURO 2020'de gösterdiği başarılı futbolla devlerin dikkatini çekmeyi başaran Locatelli, Torino ekibinin radarına girdi.
Juventus ile Sassuolo arasındaki anlaşma detaylarına göre genç orta saha, 35 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanacak.
Öte yandan bir diğer sözleşme detayına göre Juventus, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa satın alma yükümlülüğü devreye girecek.
ARSENAL DE PEŞİNDEYDİ
Manuel Locatelli ile ilgilenen tek kulüp sadece Juventus değil. İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal de, peşinde olduğu oyuncunun durumunu yakından takip etmiş ve Sassuolo Teknik Direktörü Giovanni Carnevali, İngiliz ekibinin oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.
Locatelli'nin Juventus'ta oynamak istemesi süreci hızlandırdı ve Londra ekibinin elini zayıflattı.
Manuel Locatelli geçen sezon Serie A'da 34 maça çıkıp 4 gol, 3 asistle kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca EURO 2020'de ise İtalya formasıyla 5 maçta 2 gol atarak takımını kupaya taşıyan isimlerden birisi olmuştu.
Video Haberler
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
- Antalya'da korku dolu anlar! Yürekler ağza geldi
- Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik
- Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
- Afgan gazetecinin sözleri canlı yayına damga vurdu!
- Başkent'te şaşkınlık veren olay
- Karayolunda ölümü hiçe saydı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Fırat Tanış'tan 'Cüppeli' tepkisi
- Sedat Peker'in iddiası: AKP-FETÖ mahrem görüşme yapıyor!
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- 'MİT de devreye girdi'
- Erdoğan gidince ne olacak?
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Taliban basın toplantısı düzenledi
- Aktürkoğlu sessizliğini bozdu