Raul Jimenez: “Burada olmam gerçekten mucize”

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:22

Geçtiğimiz yıl Premier Lig’de Arsenal’le oynanan maçta kullanılan köşe vuruşunda David Luiz’le kafa kafaya çarpışan ve kafatasında çatlak meydana gelen Raul Jimenez, 9 aylık tedavi sürecinin ardından geçtiğimiz hafta ilk resmi maçına çıktı.

Premier Lig’in ilk haftasında Leicester City ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Meksikalı oyuncu, koruyucu bir başlıkla sahada yer aldı.

“GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jimenez, tedavi sürecine ve geçirdiği ameliyata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Jimenez tekrar futbola dönmesinin mucize olduğunu belirterek şunları söyledi, “Doktorlar olay meydana geldikten sonra bana neler olduğunu ve riskleri anlattılar.

Kafatasımda kırık ve beynimde de biraz kanama vardı. Ameliyatın hızlı olması gerekiyordu ve gerçekten harika bir iş çıkardılar. İyileşmem biraz uzun sürdü ama burada olmam gerçekten bir mucize.”

“PETR İLE SÜREKLİ KONUŞTUK”

Raul Jimenez, benzer bir sakatlık yaşayan Petr Cech ile tedavi süreci esnasında sürekli konuştuklarını ifade etti, “Sakatlıktan sonra Petr ile sürekli konuştuk.

Sürekli bana mesaj attı ve ne zaman yardım istesem yanımda oldu. Kendi kullandığı koruyucu başlıklardan birini doktorlara gösterdi ve benzerinin yapılıp yapılamayacağını sordu.”

Petr Cech’in, 2006 yılında oynanan bir maçta kafasına aldığı darbe sonucunda kafatasında kırık meydana gelmişti.

Çek kaleci 2019 yılında emekli emekli olana kadar koruyucu başlık kullanmıştı.