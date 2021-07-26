Juventus taraftarlarından Merih Demiral'a 'gitme' çağrısı
Juventus taraftarları, Merih Demiral'ın başka takıma transfer olmasın istemiyor.
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral'ın gelecek sezon hangi takımda olacağı merak konusu oldu.
Birçok kulübün transfer listesinde olan Merih Demiral'a son olarak Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’un listesinde bulunduğu iddia edildi.
İddiaların ardından çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Merih Demiral'ı kulübün tesis çıkışında birçok Juventuslu taraftar karşıladı.
Juventuslu taraftarlar, Merih Demiral ile fotograf çektirip ve forma imzalattı.
Merih Demiral'a yoğun ilgi gösteren taraftarlar milli yıldıza, "Borussia Dortmund'a gitme, bizimle kal." mesajını iletti.
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