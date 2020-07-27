Juventus üst üste 9. kez şampiyon
Serie A’nın 36. hafta maçında Juventus sahasında Sampdoria’yı 2-0 yendi. Bu sonuçla en yakın rakibi Inter’in 7 puan önüne geçen Maurizio Sarri’nin öğrencileri bitime 2 hata kala üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştı
Serie A’nın 36. hafta maçında Juventus sahasında Sampdoria’yı 2-0 yendi. Bu sonuçla en yakın rakibi Inter’in 7 puan önüne geçen Maurizio Sarri’nin öğrencileri bitime 2 hata kala üst üste 9. kez şampiyonluğa ulaştı.
İtalya’da şampiyon belli oldu. Ligin 36. haftasında lider Juventus, Sampdoria’yı konuk etti. 45. dakikada Ronaldo ve 67. dakikada Bernardeschi’nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, ligin bitimine iki hafta kala üst üste 9. zaferine imza atarken, toplamda da 36. şampiyonluğu elde etti. Öte yandan milli oyunu Merih Demiral, Serie A’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti. Teknik Direktör Sarri ise kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşmanın mutluluğunu yaşayan bir başka isimdi.
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