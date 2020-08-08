Juventus'ta flaş ayrılık

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:18

İtalyan devi Juventus teknik direktör Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı. İtalyan basınına göre Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nden elenmesinin ardından İtalyan hoca ile devam etmeme kararı aldı. Bu sezon başında takıma gelen Sarri dünkü mağlubiyetin ardından “Juventus Şampiyonlar Ligi’nde lanetli” ifadelerini kullanmış ve kendi geleceğinin tartışılmasını hakaret olarak kabul etmişti.