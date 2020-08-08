Juventus’ta Pirlo dönemi
Teknik direktör Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına Andrea Pirlo’yu getirdi.
Teknik direktör Sarri ile yollarını ayıran Juventus, takımın başına Andrea Pirlo’yu getirdi.
Serie A’yı şampiyon olarak tamamlayan Juventus, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lyon’a elenmesinin ardından Maurizio Sarri’nin görevine son vermişti. Vakit kaybetmeden hoca arayışlarını sürdüren İtalyan ekibi, eski oyuncuları Andrea Pirlo ile anlaştı. Yönetim 41 yaşındaki teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Juventus, genç hocaya yaklaşık iki hafta önce U23 takımını emanet etmişti.
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