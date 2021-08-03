Juventus'tan 36'lık kaptana özel imza!

Juventus, 36 yaşındaki tecrübeli stoperi Chiellini'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ağustos 2021 Salı, 07:45
Juventus'tan 36'lık kaptana özel imza!
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Serie A ekiplerinden Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı. Ünlü futbolcu EURO 2020 şampiyonluğuna adını yazdırdı.


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