Juventus'tan 36'lık kaptana özel imza!
Juventus, 36 yaşındaki tecrübeli stoperi Chiellini'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Serie A ekiplerinden Juventus, kaptan Giorgio Chiellini'nin sözleşmesini uzattı.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki stoperin sözleşmesinin 2023 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.
2005 yılında siyah-beyazlı takıma transfer olan Chiellini, Serie A'da 9 şampiyonluk yaşadı. Ünlü futbolcu EURO 2020 şampiyonluğuna adını yazdırdı.
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