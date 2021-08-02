UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven'a elenen ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın muhtemel rakibi açıklandı.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St Johnstone ile karşılaşacak olan Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise Vojvodina - Lask Linz eşleşmesinin galibiyle UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe'nin bu turdan dahil olduğu turda sarı-lacivertlilerin rakibi Netfçi Bakü-Helsinki eşleşmesinin galibi oldu.
Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanacak.
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