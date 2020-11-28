Maradona'nın kızından ağlatan mektup!

28 Kasım 2020 Cumartesi, 09:03

Geçtiğimiz haftalarda beynindeki pıhtı nedeniyle ameliyat edilen Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayata gözlerini yumarken yüzmilyonlarca kişi üzüntüye boğuldu.

Maradona’nın hayatını kaybetmesi, tüm ülkeyi hatta dünyayı yasa boğarken, Arjantin hükümeti üç günlük yas ilan etti. Bütün ülke gözyaşlarına boğulurken, pandemi yasaklarına rağmen binler sokaklara döküldü. Maradona’nın hayatını kaybetmesinin ardından büyük kızı Dalma, sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Yaklaşık bir yıl önce eski eşi Claudia Villafane ile kızları Giannina ve Dalma'yı kendisinden 4.5 milyon dolar çalmakla suçlayarak dava açılmasını isteyen Maradona’nın, ailesi ile arası açılmıştı. Maradona, kızlarını annesi lehine yalancı şahitlik yapmakla suçlamıştı. Ancak Dalma, son yayınladığı mesajla, geçmişe sünger çektiğini gösterdi.

Dalma, mesajında “Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Seni şimdiden özledim baba” ifadelerine yer verdi.

Babasının Napoli’de oynarken kendisi ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafa paylaşımında yer veren Dalma, şunları yazdı:

“Ölmekten her zaman çok korkmuşumdur. Artık ölmekten korkmuyorum… Çünkü öldüğüm zaman sana yeniden kavuşacağımı ve sarılacağımı biliyorum. Seni şimdiden özledim baba… Seninle birlikte kalbimin yarısı da gitti. Ama yarım kalan kalbimle direnmeye devam edeceğim. Seni çok seviyorum ve hayatımın sonuna kadar seni savunacağım. Çünkü seninle bir hayatı paylaştığım için minnettarım. Yıkılmış durumdayım ama devam edeceğim. Orada beni bekle…

Seni çok seviyorum. Torunun da öyle… Torunun seninle görüntülü konuşmak isterse ne yapacağımı bilemiyorum. Bu beni derinden yıkar. Ama ona senin kim olduğunu, neler başardığını ve nasıl bir insan olduğunu sürekli anlatacağım. Sensiz bir hayatın nasıl olabileceğini hayal bile edemiyorum. YAPAMIYORUM.

Ama dünyanın en iyi eşi ve en güzel kızı benim devam etmemi sağlıyorlar. Yaşam kısa bir süre… Yakında görüşürüz.”