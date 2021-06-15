Kaan Atilla Taşkın, ABD’de ‘En İyi Film’ ödülü kazandı
Kaan Atilla Taşkın’ın imzasını taşıyan “Emre: Genç Bir Boksörün Hikâyesi” adlı film, ABD’de ‘En İyi Film’ ödülü kazandı.
Senarist, yönetmen ve yapımcı Kaan Atilla Taşkın’ın imzasını taşıyan “Emre: Genç Bir Boksörün Hikâyesi” adlı film, İtalya’nın Milano şehrinde spor filmleri alanında düzenlenen 38. Milano Uluslararası Ficts Festivali’nde aldığı “Mansiyon” ödülünün ardından Teksas’taki festivalden de ödülle döndü.
Yapım, ABD’nin Teksas eyaletinde spor filmleri alanında düzenlenen Houston Uluslararası Spor Filmi Festivali’nde “En İyi Uzun Metraj Film” ödülünü aldı.
Yönetmenin kardeşi Yunus Emre Taşkın’ın başrolünde oynadığı ve aile üyelerinin de rol aldığı filmin konusu şöyle; Boks milli takımına seçilmek için büyüklerde ve U22’de (19-22) Türkiye Şampiyonası’nda dereceye girmenin hayallerini kuran 19 yaşındaki Emre, çalışmak zorunda olduğu zorlu yaşamını kolaylaştırmak için destek aramaktadır. Sponsor bulup garsonluğu bırakarak sadece boksa odaklanmayı istese de şartlar Emre’den yana olmaz. Emre hem garsonluk yapıp hem de Türkiye şampiyonasına hazırlanmak zorundadır.
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