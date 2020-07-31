Kaan Ayhan'ın transferi pazartesiye kaldı

Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi sorun oldu.. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 2.5 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi. İtalyan Sassuolo devrede.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2020 Cuma, 18:56
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Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 2.5 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi. Ancak Frankfurt kulübü pazartesiye kadar bekleme kararı aldı. İtalyan Sassuolo devreye girdi.

İtalyanlar 4 yıllık sözleşme önerdi.

Geçen hafta oyuncu cephesiyle anlaşmaya varan Galatasaray, Fenerbahçe devreye girmesine rağmen Kaan ile el sıkışmıştı. Tek kalan iş 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Avro Fortuna Düsselfdorf’a para transferi yapmaktı. Yaklaşık bir haftadır bu parayı bulmaya çalışan sarı-kırmızılıların günün bitmesine 6 saat kala sonuç elde edemedi. Galatasaray yönetimi bayramın ilk gününde çalışmalarını sürdürürken, teknik heyetin ve taraftarın gözü kulağı yönetimden gelecek iyi haberde.
Galatasaray, benzeri sıkıntılar nedeniyle son 3 sezondur Fatih Terim'in istediği kritik oyuncuları alamamıştı.

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