Kaan Ayhan'ın transferi pazartesiye kaldı

31 Temmuz 2020 Cuma, 18:56

Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 2.5 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi. Ancak Frankfurt kulübü pazartesiye kadar bekleme kararı aldı. İtalyan Sassuolo devreye girdi.

İtalyanlar 4 yıllık sözleşme önerdi.