Kaan Boşnak'ın yeni teklisi 'Bebeğim' yarın dinleyiciyle buluşuyor

27 Ağustos 2020 Perşembe, 17:34

Kaan Boşnak'ın söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olan yeni teklisi "Bebeğim", 28 Ağustos Cuma (yarın) tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak.

Klip yönetmenliğini Başak Ceylan Boşnak'ın üstlendiği şarkının prodüktörlüğünü ise Boşnak'ın "Boş Gemiler", "Ölsem Yeridir", "Kazılı Kuyum" ve "Bırakma Kendini" gibi şarkılarında da birlikte çalıştığı Mert Medeni üstlendi.

Şarkının klibi de aynı gün KaanBoşnakVevo kanalından izlenebilecek.