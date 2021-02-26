Kaan Boşnak’tan yeni şarkı

Kaan Boşnak’ın yeni şarkısı “İçi Dolu Her Şeyim” Sony Music Turkiye etiketiyle yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2021 Cuma, 04:58
Kaan Boşnak’tan yeni şarkı
Abone Ol google-news

Şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi Kaan Boşnak imzası taşıyor. Prodüktörlüğünü Kaan Boşnak ve Mert Medeni’nin yaptığı “İçi Dolu Her Şeyim” teklisinde gitarlar, vokal, bas gitar, klavye ve davulda da yine Kaan Boşnak imzası dikkat çekiyor. 


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler