Kaan Boşnak’tan yeni şarkı
Kaan Boşnak’ın yeni şarkısı “İçi Dolu Her Şeyim” Sony Music Turkiye etiketiyle yayımlandı.
Şarkının sözü, bestesi ve düzenlemesi Kaan Boşnak imzası taşıyor. Prodüktörlüğünü Kaan Boşnak ve Mert Medeni’nin yaptığı “İçi Dolu Her Şeyim” teklisinde gitarlar, vokal, bas gitar, klavye ve davulda da yine Kaan Boşnak imzası dikkat çekiyor.
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