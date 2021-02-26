'Kabataş' iddiasının mimarlarından Halime Kökçe, Erdoğan'ın davetiyle AKP İstanbul İl yönetiminde

26 Şubat 2021 Cuma, 12:47

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe olurken, teşkılatın yönetim kuruluna getirilenler arasında Star gazetesi yazarı Halime Kökçe de yer aldı.

Gazetenin yazarlarından Halime Kökçe'nin AKP İstanbul Tanıtım Medya Başkanlığına getirildiği açıklandı.

Kökçe, göreve getirilişini "Bugün yeni bir vazife ile yeni bir yola çıktık. Davet eden ve cesaretlendiren Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza ve İstanbul İl Başkanımıza teşekkür ederim. Allah mahçup etmesin. Bu akşam epey dua biriktirdim. Arayan, mesaj atan, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Bismillah" ifadeleriyle duyurdu.

'KABATAŞ'IN ORTAĞI

Star yazarı Halime Kökçe, 2013 Gezi Direnişi sırasında AKP'ye yakın medyada yer alan "Kabataş olayı" iddiasını ortaya atan isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

“Geziciler Kabataş’ta türbanlı kadını dövdüler” diye propaganda edilen ancak hiçbir zaman kanıtlanamayan olay, 2017 yılında Kökçe'nin katıldığı bir TV programında da tekrar tartışma konusu olmuştu. Gazetemiz yazarlarından Enver Aysever'in de yer aldığı programda Aysever, olayla ilgili olarak Kökçe'ye “Bu yalanlardan dolayı yargılanacaksınız" demişti.

Gazeteci Enver Aysever’e bir süre sonra olayla ilgili sözkonusu iddiayı ortaya atanlara “yalancı” dediği için dava açıldı. “Hakaret” suçlaması yapılan ve hakkında hapis istenen Aysever'in, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada beraatine karar verilmişti.