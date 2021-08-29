Kabil'de alarm, art arda patlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan DEAŞ-Horasan örgütüne ait bomba yüklü bir araca hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

AA
29 Ağustos 2021 Pazar, 18:59
Kabil'de alarm, art arda patlama
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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta, 13 ABD askerinin de öldüğü bombalı saldırının ardından Nangarhar'da DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan ABD, bu sefer de örgüte ait Kabil'deki bir hedefe saldırı düzenledi.

"TEHDİT ORTADAN KALDIRILDI"

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD güçleri, bugün Kabil'de insansız hava aracı ile bir araca savunma amaçlı saldırı düzenledi ve Hamad Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik olası bir DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

"SİVİL KAYIPLARIN OLASILIKLARINI DEĞERLENDİRİYORU

Urban, hedefi başarıyla vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araçtaki ikincil patlamalar, o araçta önemli miktarda patlayıcı maddenin varlığını gösterdi. Şu anda elimizde herhangi bir bulgu olmamasına rağmen sivil kayıpların olasılıklarını değerlendiriyoruz."


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