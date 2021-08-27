Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 110'a yükseldi

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:03

Al-Jazeera'nın haberine göre, terör saldırılarında 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 110 kişi hayatını kaybetti.

İsmi açıklanmayan Taliban yöneticisi, 28 Taliban üyesinin yaşamını yitirdiğini belirterek "Biz, Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik" dedi.

Taliban yöneticisi, ABD'nin tahliyelerini tamamlamak ve geri çekilmek için 31 Ağustos tarihini uzatmasına gerek olmadığını söyledi.

Batılı bir güvenlik yetkilisi, saldırıların ardından sivillerin tahliyesinin hızlandırıldığını ve uçuşların düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Saldırıları çok sayıda ülke kınamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti.

Biden, "Saldırı İŞİD/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Son haftalarda DEAŞ/Horasan'ın Kabil'deki havalimanına saldıracağına ilişkin istihbarat aldıklarını belirten Biden, bu nedenle de Afganistan'daki misyonlarını 31 Ağustos'a kadar bitirmekte kararlı olduklarını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, havalimanındaki terör saldırılarında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Afganistan'da gerçekleştirilen saldırıyla ilgili de açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı saldırıYI kınadı. Açıklamada, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırlar sonucunda çok sayısa can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünki saldırının ardından yaşanan can kayıplarının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" demişti.