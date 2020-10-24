Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.
Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını savundu. Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı.
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