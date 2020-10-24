Kabil'de intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

24 Ekim 2020 Cumartesi, 19:48

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını savundu. Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı.