Kabil'de roketli saldırı: 31 ölü, 8 yaralı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:12

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yerel saatle 08.40 sularında gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralı ve ölü sayısı artıyor. Kent merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralananların sayısının ise 31’e yükseldiğini duyurdu.

Kentin farklı noktalarına 23 roket mermisinin isabet ettiğini bildiren Sözcü Arian, saldırıdan Taliban’ı sorumlu tuttu.



Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Taliban ve Afganistan hükümetinin müzakere heyetleri ile Katar’ın başkenti Doha’da görüşmesi bekleniyordu.



