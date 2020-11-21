Kabil'de roketli saldırı: 31 ölü, 8 yaralı
Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e, yaralananların sayısı 31’e ulaştı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de yerel saatle 08.40 sularında gerçekleştirilen roketli saldırıda yaralı ve ölü sayısı artıyor. Kent merkezine yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından yeni bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, hayatını kaybedenlerin sayısının 8’e, yaralananların sayısının ise 31’e yükseldiğini duyurdu.
Kentin farklı noktalarına 23 roket mermisinin isabet ettiğini bildiren Sözcü Arian, saldırıdan Taliban’ı sorumlu tuttu.
Öte yandan bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’un Taliban ve Afganistan hükümetinin müzakere heyetleri ile Katar’ın başkenti Doha’da görüşmesi bekleniyordu.
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