Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde, kabinde kıyafet deneyen kadını cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen mağaza sahibi E.Ç., tutuklandı.

DHA
11 Mart 2021 Perşembe, 15:25
Kabinde kıyafet deneyen kadını görüntüleyen mağaza sahibi tutuklandı
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir giyim mağazasına gelen A.B., beğendiği kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. A.B. üzerini değiştirdiği sırada kabin yakınında bir kişinin kendisini görüntülemeye çalıştığını fark etti.

Kabinden çıkan A.B., cep telefonuyla kendisini görüntüleyen kişinin mağaza sahibi E.Ç. olduğunu gördü. E.Ç.'nin cep telefonunu alan A.B., polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan E.Ç.'nin cep telefonu incelemeye alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç., tutuklandı.



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