Kabine salgın gündemiyle toplanıyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüs salgını ve yeni tedbirler olacak.
Daha önce art arda ertelenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı, bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 13.30'da başlayacağı açıklanan toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.
NTV'nin haberine göre; toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.
Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN KRİTİK GÜN
Toplantıya ilk kez katılacak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de toplantıda bir sunum yapması bekleniyor. Özer, 6 Eylül'de yüzyüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.
Türkiye'de genelinde meydana gelen orman yangınları ile Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin de ele alınacağı toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler de masaya yatırılacak.
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