Kabine toplantısı başladı: Yeni yasaklar Erdoğan tarafından açıklanacak
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısında tam kapanma da görüşülecek. Alınacak yeni yasak kararları Erdoğan tarafından açıklanacak.
Gözler bir kez daha Beştepe'de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, tedbirlerin vaka sayılarına yansıması, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar devam edeceği gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.
TAM KAPANMA MASADA
Bakan Koca’nın vereceği bilgiler ve güncel risk haritası ışığında iki haftadır uygulanan kısmi normalleşmenin seyri değerlendirilecek. Veriler ışığında, kısmi kapanma devam edecek mi, ek tedbirler alınacak mı, tam kapanma mı olacak; nihai kararı verilecek.
ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Kabine Toplantısı'nda alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu ile paylaşacak. Erdoğan, iki hafta yapılan Kabine Toplantısı'nda kısmi kapanma kararlarını aktararak, “Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek, devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir” ifadelerini kullanmıştı.
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