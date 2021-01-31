Kabine toplantısı ne zaman?

31 Ocak 2021 Pazar, 21:44

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele olacak. Toplantıda lokanta, restoran ve kafelerin durumunun yanı sıra son günlerde gündemde olan gıda fiyatlarındaki artış da ele alınacak.

SAĞLIK BAKANI SUNUM YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak. Ayrıca salgından olumsuz etkilenen yurttaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Değerlendirmeler sonrasında mücadelenin nasıl devam edeceği ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı sunum ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ile belli olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM VE AŞILAMA SÜRECİ DE GÜNDEMDE

Toplantıda, koronavirüs önlemlerinin yanı sıra, yarıyıl tatilinin ardından başlayacak eğitim öğretim dönemi de toplantıda masaya yatırılacak. Okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği görüşülecek. Aşı takvimi de masada olacak konulardan biri. Çin, Almanya ve Rusya ile yürütülen aşı sürecinin yanı sıra aşılamadaki son durum da görüşülecek.

Pazartesi günü saat 15:00’te başlaması tahmin edilen toplantının ardından, 19:00-20:00 arası Erdoğan’ın toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.